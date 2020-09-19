Тарханов: в «Енисее» столько финансовых проблем, а помощи нет. Никому ничего не надо

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов рассказал, почему принял решение покинуть клуб.

«В Красноярск никогда бы не поехал, если бы это не был мой родной город, конечно, жалко его покидать, но сложилась такая ситуация, что никому ничего не надо, кроме меня, директора клуба Алексея Ивахова и министра спорта Павла Ростовцева. Столько финансовых проблем, а помощи никакой ни от кого нет.

Сначала терпел, вроде начали хорошо, выиграли у «Крыльев Советов», думал, пригласят меня, директора, чтобы обсудить дальнейшее продвижение. Ноль — ни звонков, ни поздравления. Можно сказать, уже тогда принял решение, что уйду. Нам говорят, что клуб не может найти спонсоров. Так он их никогда не найдет, такое под силу только губернатору или его заместителям, это решается всегда на более высоком уровне, а не директором клуба", — цитирует Тарханова ТАСС.

Накануне специалист заявил, что покидает «Енисей» и возглавит софийскую «Славию».