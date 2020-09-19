Тренер «Вулверхэмптона» подтвердил переход Диогу Жоты в «Ливерпуль»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что полузащитник команды Диогу Жота перейдёт в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» приобретёт отличного игрока и парня. Считаем, эта сделка выгодна всем. Жота был здесь действительно счастлив, но это нормально, игрокам нужны новые вызовы", — цитирует Нуну Goal.

Сообщалось, что соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до июня 2025 года. Сейчас ведутся переговоры между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Предполагаемая сумма трансфера — около € 43 млн.



Жота покинул расположение «Вулверхэмптона» перед началом матча со «Сток Сити» (0:1) в Кубке английской лиги в четверг, 17 сентября.



Вчера, 18 сентября, «Ливерпуль» объявил о переходе Тьяго Алькантары. Полузащитник сборной Испании и «Баварии» подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт.