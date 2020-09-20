Лэмпард: пообщался с Хаверцом и был очень сильно удивлён

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о полузащитнике синих Кае Хаверце.



«Пообщался с Хаверцом и был очень удивлён. С первой минуты понял, что он спокойный и честный человек. Думаю, у него большое будущее», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».

Напомним, 4 сентября «Челси» объявил о переходе Хаверца из «Байера». Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет.

Матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало встречи — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча. В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.