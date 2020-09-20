«Спартак» одержал выездную победу над «Рубином»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч петербургская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.
«Спартак», набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Рубин» (11) — на 7-м месте.
В 9-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Тамбовом» (26 сентября), а «Рубин» в гостях встретится с «Ротором» (27 сентября).
- 20 сентября 2020
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