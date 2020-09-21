Месси – об уходе Видаля в «Интер»: всегда считал тебя феноменом. Наши пути ещё пересекутся

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высказался о переходе 33-летнего чилийского хавбека Артуро Видаля в миланский «Интер».
«Я знал о тебе только по матчам, когда мы были соперниками, и ты всегда казался мне феноменом, но потом мне посчастливилось встретиться с тобой лично, и ты удивил меня ещё больше.
За два года мы пережили многое, и ты заставлял обращать на себя внимание. Раздевалка будет скучать по тебе, Артуро.
Я желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе в новом клубе. Не сомневаюсь, что наши пути снова пересекутся», — написал Месси в «Инстаграме», прикрепив фото с Видалем.
Публикация доступна в «Инстаграме» Лионеля Месси.
Сообщалось, что «Интер» заплатит за трансфер хавбека € 1 млн. Видаль уже расторг контракт с каталонским клубом. Футболист попрощался с уже бывшими партнёрами по «Барселоне». Ранее стало известно, что Видаль уже согласовал контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.
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