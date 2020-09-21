Видаль — Месси: для меня было большой честью играть с величайшим футболистом в истории

Полузащитник Артуро Видаль, который накануне покинул расположение «Барселоны» перед официальным переходом в миланский «Интер», ответил капитану каталонцев Лионелю Месси на его прощальное обращение.

«Спасибо, внеземной Месси! Для меня было большой честью играть с величайшим футболистом в истории, большое спасибо за твою дружбу. Уже скучаю по всем вам. До скорого», — написал Видаль в комментариях под постом аргентинца.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Месси.

Сообщалось, что «Интер» заплатит за трансфер чилийского хавбека € 1 млн. Видаль уже расторг контракт с каталонским клубом. Футболист попрощался с уже бывшими партнёрами по «Барселоне». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.