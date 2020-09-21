Агент Рассказова подтвердил, что «Спартак» предложил игроку новый контракт

Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил, что клуб предложил его клиенту новый контракт.

«Клуб сделал предложение. Идут переговоры», — сказал Мижигурскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

22-летний Николай Рассказов — воспитанник московского «Спартака». За основную команду клуба игрок выступает с 2018 года. В составе молодёжной команды «Спартака» Рассказов стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. В чемпионате России сезона-2019/2020 игрок провёл 20 матчей, забил один гол и получил 4 жёлтые карточки. В текущем розыгрыше РПЛ Рассказов пока не провёл за «Спартак» ни одного матча.



Сообщалось, что защитника красно-белых хотели взять в аренду «Химки».