Радимов — о баннере фанатов «Динамо»: на это же надо было потратить время и краску!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о баннере болельщиков «Динамо», вывешенном на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0, идёт первый тайм).
«На это творчество же надо было потратить время и краску! И да, самое время поддержать любимую команду? Как там говорится — славься клуб спокойно, мы всегда с тобой», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Фото: «Чемпионат»
«Спасибо за евросезон!» — гласит надпись на баннере. Рядом растянуты баннеры с надписями «Ожидание» и «Реальность». Под надписью «Ожидание» изображён загранпаспорт, а под словом «Реальность» нарисован проездной и билет на поезд. Напомним, ранее «Динамо» завершило выступление в еврокубках, проиграв тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).
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