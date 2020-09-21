Радимов — о баннере фанатов «Динамо»: на это же надо было потратить время и краску!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о баннере болельщиков «Динамо», вывешенном на матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0, идёт первый тайм).

«На это творчество же надо было потратить время и краску! И да, самое время поддержать любимую команду? Как там говорится — славься клуб спокойно, мы всегда с тобой», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

«Спасибо за евросезон!» — гласит надпись на баннере. Рядом растянуты баннеры с надписями «Ожидание» и «Реальность». Под надписью «Ожидание» изображён загранпаспорт, а под словом «Реальность» нарисован проездной и билет на поезд. Напомним, ранее «Динамо» завершило выступление в еврокубках, проиграв тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Лиги Европы (1:2).