Чемпион мира Дзаккардо: Миранчук был лучшим в России, это важная покупка для «Аталанты»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Кристиан Дзаккардо ответил на вопрос, кто из клубов Серии А впечатлил его активностью в нынешнее трансферное окно.

«Аталанта» хорошо работает на рынке. Они купили Миранчука, который был лучшим игроком в России. Он прибыл в Италию в момент своего явного профессионального роста. На бумаге это очень важная покупка», — цитирует Дзаккардо Tuttomercatoweb.

24-летний Миранчук — выпускник академии «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт не раньше октября. Сейчас россиянин тренируется по индивидуальной программе.

Матч 2-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Аталанта» состоится 26 сентября. Напомним, команда из Бергамо проведёт встречу 1-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио» 30 сентября.