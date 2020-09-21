Миранчук тренировался по индивидуальной программе на базе «Аталанты»

«Аталанта» продолжает подготовку к матчу итальянской Серии А с «Торино». Сегодня, 21 сентября, команда Джан Пьеро Гасперини провела дневную тренировку на базе клуба, сообщается на официальном сайте «Аталанты».



Российский полузащитник Алексей Миранчук и хавбек Маттео Пессина занимались по индивидуальной программе. Завтра, 22 сентября, «Аталанта» проведёт утреннюю тренировку.



Матч 2-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Аталанта» состоится 26 сентября. Напомним, команда из Бергамо проведёт встречу 1-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио» 30 сентября.

24-летний Миранчук — воспитанник «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Ожидается, что дебют Миранчука за итальянский клуб произойдёт не раньше октября.