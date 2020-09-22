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Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в «Атлетико», уругваец в ярости

Бартомеу не хочет бесплатно отпускать Суареса в «Атлетико», уругваец в ярости
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не планирует отпускать нападающего команды Луиса Суареса бесплатно в мадридский «Атлетико».

По информации ESPN, уругваец в ярости от такого решения руководства. Сейчас Суарес рассматривает возможность проведения пресс-конференции вместе со своими адвокатами, чтобы изложить свою версию событий. Он считает, что устное соглашение, достигнутое на этой неделе с «Барселоной» о расторжении контракта, должно быть выполнено.

Главным претендентом на Суареса некоторое время являлся «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с «Атлетико».

Луис Суарес прибыл на тренировку «Барселоны». Сообщалось, что он договорился об уходе
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