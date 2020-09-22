Луис Суарес прибыл на тренировку «Барселоны». Сообщалось, что он договорился об уходе

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прибыл на тренировку команды, сообщает El Chiringuito TV в «Твиттере».



Накануне стало известно, что каталонский клуб и 33-летний футболист достигли полной договорённости о расторжении контракта. Луис пошёл навстречу сине-гранатовым и отказался от части компенсации, положенной ему за оставшийся год по соглашению.



Главным претендентом на Суареса некоторое время являлся «Ювентус», однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с «Атлетико».

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.