Шунин провёл 100 сухих матчей за «Динамо»
Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин сыграл на ноль в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Эта сухая встреча стала для голкипера 100-й в составе команды, сообщается в "твиттере" бело-голубых.
Напомним, Шунин был признан болельщиками «Динамо» лучшим игроком в августе. В предыдущем месяце он принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил три мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Всего в текущем чемпионате России Антон пропустил четыре мяча в восьми турах.
Шунин — воспитанник «Динамо». За основной состав бело-голубых выступает с 2004 года. Контракт голкипера с клубом действует до лета 2022 года.
Следующий матч «Динамо» проведёт с «Химками» 28 сентября.
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