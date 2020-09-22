Президент «ПСЖ» может получить 28 месяцев тюрьмы по делу о коррупции

Президент «Пари Сен-Жермен» и медиахолдинга beIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке могут получить до трёх лет тюрьмы по делу о коррупции, сообщает L'Equipe.



По информации источника, на первом слушании швейцарская прокуратура запросила 28 месяцев тюремного заключения для Аль-Хелаифи и три года — для Вальке. Стоит отметить, если требования прокуратуры будут удовлетворены, этот случай станет первым в истории европейского футбола.

Напомним, Аль-Хелаифи и Вальке подозреваются в мошенничестве, подделке документов, подкупе частных лиц и преступной халатности. По данным следствия, Аль-Хелаифи обвиняется в даче взятки Вальке за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира. В январе 2018 года Вальке был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет.