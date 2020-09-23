Флик хочет вернуть Гётце в «Баварию» и уже связался с ним. Руководство против

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, может вернуться в «Баварию».
Как сообщает Sport Bild, видеть 28-летнего игрока в мюнхенской команде хочет её главный тренер Ханс-Дитер Флик. На днях специалист созвонился с Марио и обсудил с ним потенциальный переход. Флик хочет заменить ушедших футболистов, а Гётце доступен бесплатно, что является плюсом в условиях финансовых трудностей.
Против подписания хавбека выступает руководство «Баварии». Ни председатель правления Карл-Хайнц Румменигге, ни спортивный директор Хасан Салихамиджич не горят желанием возвращать Марио в клуб.
Гётце является воспитанником «Боруссии», за которую начал стабильно выступать в 2010 году. Спустя три года его переманила «Бавария», однако там он не сумел закрепиться в составе и в 2016 году вернулся в Дортмунд. Стан «шмелей» покинул минувшим летом в связи с истечением контракта.
- 23 сентября 2020
-
12:24
-
12:18
-
12:16
-
11:51
-
11:42
-
11:42
-
11:20
-
11:01
-
10:43
-
10:37
-
10:16
-
09:58
-
09:55
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:17
-
09:16
-
09:00
-
08:37
-
08:30
-
07:22
-
06:59
-
05:54
-
04:44
-
02:59
-
02:09
-
01:45
-
01:42
-
01:22
-
00:53
-
00:41
-
00:28
-
00:24
-
00:23