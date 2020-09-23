Флик хочет вернуть Гётце в «Баварию» и уже связался с ним. Руководство против

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, может вернуться в «Баварию».



Как сообщает Sport Bild, видеть 28-летнего игрока в мюнхенской команде хочет её главный тренер Ханс-Дитер Флик. На днях специалист созвонился с Марио и обсудил с ним потенциальный переход. Флик хочет заменить ушедших футболистов, а Гётце доступен бесплатно, что является плюсом в условиях финансовых трудностей.



Против подписания хавбека выступает руководство «Баварии». Ни председатель правления Карл-Хайнц Румменигге, ни спортивный директор Хасан Салихамиджич не горят желанием возвращать Марио в клуб.



Гётце является воспитанником «Боруссии», за которую начал стабильно выступать в 2010 году. Спустя три года его переманила «Бавария», однако там он не сумел закрепиться в составе и в 2016 году вернулся в Дортмунд. Стан «шмелей» покинул минувшим летом в связи с истечением контракта.

Марио Гётце может перейти в «Вест Хэм»