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«Стяуа» перед матчем в Лиге Европы остался с 9 полевыми игроками и 3 вратарями

«Стяуа» перед матчем в Лиге Европы остался с 9 полевыми игроками и 3 вратарями
Футбол / Лига Европы 0

«Стяуа» остался без полноценного состава за день до матча, сообщает журналист Эмануэль Рошу в своём «твиттере».

В настоящее время в стане румынской команды лишь девять полевых игроков и три вратаря имеют отрицательные тесты на коронавирус. К ним добавится защитник, которого вернули из аренды в клубе второй лиги. Также в «Стяуа» надеются сегодня подписать ещё одного игрока, поскольку регламент УЕФА позволяет производить до двух изменений в заявке до дня матча.

Завтра, 24 сентября, «Стяуа» предстоит сыграть с либерецким «Слованом» (Чехия) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Матч пройдёт на стадионе «Марин Анастасовичи» в Джурджу (Румыния), стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым.

В матче между «Стяуа» и ТСЦ установлено историческое достижение по результативности
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