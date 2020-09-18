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В матче между «Стяуа» и ТСЦ установлено историческое достижение по результативности

В матче между «Стяуа» и ТСЦ установлено историческое достижение по результативности
Футбол / Лига Европы 0

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сербский ТСЦ проиграл румынскому «Стяуа». Встреча завершилась вничью со счётом 6:6, а в серии пенальти точнее оказались румыны (4:5).

Как сообщает Gracenote Live в «твиттере», в отборочной игре Лиги Европы между ТСЦ из сербского Бачка-Топола и румынским «Стяуа» было установлено невероятное статистическое достижение по результативности. Это первая игра в истории еврокубковых соревнований, из более 24000 матчей, не считая Кубка Интертото, в которой каждой команд было забито не менее пяти голов (без учёта серии пенальти).

В 3-м квалификационном раунде «Стяуа» встретится с чешским «Слованом» из Либерец. Игра состоится 24 сентября в Бухаресте (Румыния).

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