«Барселона» подняла отступные за Ансу Фати до € 400 млн, игрок перешёл в первую команду

Пресс-служба «Барселоны» объявила, что 17-летний нападающий команды Ансу Фати теперь полноправно будет выступать за первую команду.

Сумма отступных за молодого форварда возросла со € 170 млн до € 400 млн. Футболист также сменил игровой номер на 22. Ранее под ним выступал полузащитник Артуро Видаль, который накануне перешёл в «Интер».

Фати — воспитанник «Барселоны». В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу неоднократно заявлял, что «Барселона» не будет продавать Фати вне зависимости от величины суммы, предлагаемой потенциальными покупателями.