Луис Суарес перейдёт в «Атлетико» бесплатно. «Барселона» может получить бонусы

Уругвайский нападающий Луис Суарес перейдёт из «Барселоны» в «Атлетико» на правах свободного агента, утверждает AS.
По данным источника, футболист достанется мадридскому клубу бесплатно. Впрочем, «Барселона» может получить бонусы в размере € 2-3 млн в случае выполнения некоторых условий. В ближайшее время уругваец пройдёт медицинское обследование, чтобы завершить трансфер. На уходе Суареса настоял новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. Контракт футболиста с каталонский клубом действует до лета 2021 года.
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