Тренер брянского «Динамо» — о 0:7 от «Крыльев»: чудес на свете не бывает

Главный тренер брянского «Динамо» Александр Горбачёв прокомментировал результат матча 11-го тура Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов» (0:7).
«Какие комментарии… Предполагали, как могут угрожать нам „Крылья Советов“, так и получилось с первых минут, два быстрых гола получили. Чудес на свете не бывает. У нас не играло 7–8 человек основного состава. Вы знаете причину. Разница в уровне игроков, конечно, чувствуется сильно», — сказал Горбачёв на послематчевой пресс-конференции.
Счёт был открыт на 1-й минуте — автором забитого мяча стал Роман Ежов. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Владислав Сарвели. В середине тайма счёт до крупного довёл Иван Сергеев. На 35-й минуте Сергеев забил четвёртый гол. В начале второго тайма гол вновь забил Сергеев, оформив хет-трик. На 76-й минуте шестой гол забил Максим Витюгов. В конце матча окончательный счёт установил Егор Голенков.
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