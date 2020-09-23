«Чувствуем себя немного «Барселоной». Брянское „Динамо“ — о поражении от „Крыльев“

Пресс-служба брянского «Динамо» с юмором отреагировала на поражение в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов» (0:7).

«Чувствуем себя немного „Барселоной“, — написала пресс-служба в „Твиттере“.

Счёт был открыт на 1-й минуте — автором забитого мяча стал Роман Ежов. На 15-й минуте преимущество хозяев увеличил Владислав Сарвели. В середине тайма счёт до крупного довёл Иван Сергеев. На 35-й минуте Сергеев забил четвёртый гол. В начале второго тайма гол вновь забил Сергеев, оформив хет-трик. На 76-й минуте шестой гол забил Максим Витюгов. В конце матча окончательный счёт установил Егор Голенков.



В другом матче 11-го тура ФНЛ «Нефтехимик» разгромил «Текстильщик» со счётом 4:0.