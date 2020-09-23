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Автогол «Лестера» в матче Кубка английской лиги позволил «Арсеналу» выйти в 1/8 финала

Автогол «Лестера» в матче Кубка английской лиги позволил «Арсеналу» выйти в 1/8 финала
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» сумел одержать победу в гостевом матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Лестером». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 57-й минуте. Нападающий «канониров» Николя Пепе с правого края ворвался в штрафную и пробил по воротам — вратарь «Лестера» Уорд парировал. Затем француз подобрал отскок и попытался пробить с острого угла, мяч рикошетом от защитника «лис» Фукса влетел в сетку — автогол.

Второй мяч был забит в самой концовке встречи. На 90-й минуте Бельерин ворвался в штрафную, разобрался с двумя соперниками и прострелил в центр — Нкетиа продавил защитника и с трёх метров пробил мимо Уорда.

Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 Кубка. «Канониры» встретятся с победителем пары «Линкольн Сити» — «Ливерпуль».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
23 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Фукс – 57' (автогол)   0:2 Нкетиа – 90'
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