Автогол «Лестера» в матче Кубка английской лиги позволил «Арсеналу» выйти в 1/8 финала

Лондонский «Арсенал» сумел одержать победу в гостевом матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Лестером». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 57-й минуте. Нападающий «канониров» Николя Пепе с правого края ворвался в штрафную и пробил по воротам — вратарь «Лестера» Уорд парировал. Затем француз подобрал отскок и попытался пробить с острого угла, мяч рикошетом от защитника «лис» Фукса влетел в сетку — автогол.

Второй мяч был забит в самой концовке встречи. На 90-й минуте Бельерин ворвался в штрафную, разобрался с двумя соперниками и прострелил в центр — Нкетиа продавил защитника и с трёх метров пробил мимо Уорда.

Таким образом, «Арсенал» вышел в 1/8 Кубка. «Канониры» встретятся с победителем пары «Линкольн Сити» — «Ливерпуль».