Юлиан Дракслер попал в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара»

«Зенит» в ближайшее время может подписать контракт с полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером. Клуб ведёт активные переговоры и находится в постоянном контакте с ближайшим окружением 27-летнего игрока. Сложность в согласовании деталей присутствует, но стороны могут достичь принципиального соглашения в ближайшие дни, сообщает Нобель Арустамян в своём «телеграме».



Юлиан Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году, сумма трансфера составила € 36 млн. За парижский клуб полузащитник провёл 143 матча, забил 21 гол и отдал 32 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немецкого игрока в € 24 млн.



За полузащитником продолжает следить и «Краснодар», которому также интересен Дракслер. Но «Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров.

«ПСЖ» намерен продать Юлиана Дракслера. На игрока претендует «Байер»