Юлиан Дракслер попал в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара»

«Зенит» в ближайшее время может подписать контракт с полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером. Клуб ведёт активные переговоры и находится в постоянном контакте с ближайшим окружением 27-летнего игрока. Сложность в согласовании деталей присутствует, но стороны могут достичь принципиального соглашения в ближайшие дни, сообщает Нобель Арустамян в своём «телеграме».
Юлиан Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году, сумма трансфера составила € 36 млн. За парижский клуб полузащитник провёл 143 матча, забил 21 гол и отдал 32 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немецкого игрока в € 24 млн.
За полузащитником продолжает следить и «Краснодар», которому также интересен Дракслер. Но «Зенит» находится на продвинутой стадии переговоров.
- 24 сентября 2020
-
12:28
-
12:24
-
11:56
-
11:49
-
11:44
-
11:17
-
11:15
-
10:59
-
10:56
-
10:54
-
10:21
-
09:59
-
09:41
-
09:35
-
09:24
-
09:21
-
08:33
-
07:49
-
06:41
-
04:15
-
04:04
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:33
-
01:10
-
00:52
-
00:43
-
00:30
-
00:30
-
00:16
-
00:01
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:52