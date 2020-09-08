«ПСЖ» намерен продать Юлиана Дракслера. На игрока претендует «Байер»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может покинуть команду в это трансферное окно.



Как сообщает Le10sport.com, французский клуб хочет продать 26-летнего футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Контракт Юлиана рассчитан до лета 2021 года. В услугах игрока заинтересован «Байер». Утверждается, что леверкузенский клуб может позволить себе трансфер хавбека.



Дракслер защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года, а ранее выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04», воспитанником которого является. В сборную Германии вызывается с 2012 года.



В минувшем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и отдал 4 голевые передачи. Также в его активе 5 встреч в Лиге чемпионов, в которых он не отметился результативными действиями.

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