Луис Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
Новичок мадридского «Атлетико» нападающий Луис Суарес не сдержал эмоций на пресс-конференции, посвящённой его уходу из «Барселоны».
Отвечая на вопросы журналистов, 33-летний футболист несколько раз был вынужден делать паузу, поскольку начинал плакать.
Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
В ходе своей карьеры Луис также защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года форвард вызывается в сборную Уругвая.
Луис Суарес объяснил, почему решил перейти в «Атлетико»
- 24 сентября 2020
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