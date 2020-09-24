Луис Суарес заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Новичок мадридского «Атлетико» нападающий Луис Суарес не сдержал эмоций на пресс-конференции, посвящённой его уходу из «Барселоны».



Отвечая на вопросы журналистов, 33-летний футболист несколько раз был вынужден делать паузу, поскольку начинал плакать.

Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.



В ходе своей карьеры Луис также защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года форвард вызывается в сборную Уругвая.