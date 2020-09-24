Александр Кержаков выиграл суд по алиментам у бывшей жены

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, возглавивший «Томь», в суде добился смягчения условия выплаты алиментов первой супруге Марии и их общей дочери Дарье.
Напомним, судебный процесс между экс-супругами длится уже несколько лет. За это время сумма долга по алиментам перевалила за 15 млн рублей. По этой причине какое-то время Кержакову было запрещено выезжать за рубеж. На одном из последних заседаний Приморский суд снял с Александра это ограничение, а также позволил выплачивать в рассрочку остаток долга по алиментам, а именно 9 млн рублей, 5 из которых — неустойка.
«Добровольно он по-прежнему ничего не платит, деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе. В последний год — это примерно 70-80 тыс. рублей в месяц, 1/6 от доходов. За время процесса часть суммы таким образом была погашена. Также сейчас состоялось решение о рассрочке — установили платёж 250 тысяч в месяц плюс текущая сумма», — приводит слова Светланы Поняевой, адвоката Марии Керажковой, StarHit.
- 24 сентября 2020
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