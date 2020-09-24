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«Я не разговаривал четыре дня». Ромелу Лукаку — о поражении в финале ЛЕ с «Севильей»

«Я не разговаривал четыре дня». Ромелу Лукаку — о поражении в финале ЛЕ с «Севильей»
Футбол / Лига Европы 0

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал об эмоциях, которые испытал после поражения в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (2:3).

«Это был очень трудный момент для меня. Я не разговаривал четыре дня. Но однажды я проснулся и сам для себя обозначил причину этого состояния. Ты можешь проиграть, но только для того, чтобы научиться побеждать», — приводит слова Лукаку La Gazzetta dello Sport.

Напомним, этот трофей стал шестым в истории «Севильи». Ранее испанская команда выигрывала трофей в сезонах-2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. Сегодня, 24 сентября, «Севилья» сыграет с мюнхенской «Баварией», которая стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, в матче за Суперкубок УЕФА. Начало встречи — в 22:00 мск.

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