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Куман хотел видеть в «Барселоне» Лукаку, но клуб не смог приобрести форварда

Куман хотел видеть в «Барселоне» Лукаку, но клуб не смог приобрести форварда
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман просил руководство каталонского клуба о приобретении бельгийского нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку, утверждает Catalunya Radio.

По данным источника, голландский специалист видел в лице Лукаку замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, на которого не рассчитывает Куман. Впрочем, «Барселона» не смогла купить бельгийца из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Лукаку перешёл в «Интер» летом 2019 года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 74 млн. В прошлом сезоне 27-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Италии (33 — в основном составе), в которых стал автором 23 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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