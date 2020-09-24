Новичок мадридского «Атлетико» нападающий Луис Суарес попрощался с раздевалкой «Барселоны».
Уругвайский футболист подошёл к своему шкафчику в раздевалке и сфотографировался вместе со своими детьми. Видео размещено на странице клуба в «Твиттере».
Суарес не сдержал эмоций на пресс-конференции, посвящённой его уходу из «Барселоны».
Уругваец выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
В ходе своей карьеры Луис также защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года форвард вызывается в сборную Уругвая.
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