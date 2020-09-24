Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рейнджерс» разгромил «Виллем II» в квалификации Лиги Европы

«Рейнджерс» разгромил «Виллем II» в квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы нидерландский «Виллем II» принимал шотландский «Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Виллем II» в Тилбурге (Нидерланды) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 22-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Виллем II», который успешно реализовал защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье. Через 3 минуты нападающий Райан Кент упрочил преимущество шотландской команды в счёте. Во втором тайме, на 55-й минуте, защитник «Рейнджерс» Филип Хеландер забил третий гол. На 71-й минуте защитник гостей Коннор Голдсон установил итоговый счёт.

Таким образом, «Рейнджерс» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с турецким «Галатасараем». «Виллем II» завершил выступление в турнире.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
24 сентября 2020, четверг. 22:00 МСК
Виллем II
Тилбург, Нидерланды
Окончен
0 : 4
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Тавернье – 22' (пен)   0:2 Кент – 25'   0:3 Хеландер – 55'   0:4 Голдсон – 71'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020