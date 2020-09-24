«Рейнджерс» разгромил «Виллем II» в квалификации Лиги Европы

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы нидерландский «Виллем II» принимал шотландский «Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Виллем II» в Тилбурге (Нидерланды) и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



На 22-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Виллем II», который успешно реализовал защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье. Через 3 минуты нападающий Райан Кент упрочил преимущество шотландской команды в счёте. Во втором тайме, на 55-й минуте, защитник «Рейнджерс» Филип Хеландер забил третий гол. На 71-й минуте защитник гостей Коннор Голдсон установил итоговый счёт.



Таким образом, «Рейнджерс» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с турецким «Галатасараем». «Виллем II» завершил выступление в турнире.