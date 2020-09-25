Иван Ракитич прокомментировал поражение «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал поражение своей команды в матче Суперкубка УЕФА с «Баварией» (1:2).
«Сегодня мы увидели, насколько важен для «Баварии» Нойер. У нас было два отличных шанса выйти вперед, но он спас мюнхенцев. Потом мы подали глупый угловой, и они забили. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как сыграли против лучшей команды Европы, и чувствуем себя хорошо подготовленными к сезону лиги», — приводит слова Ракитича Goal со ссылкой на Sky Germany.
«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз. «Севилья» в свою очередь установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа.
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