«Бавария» вытащила Суперкубок! Хотя «Севилья» была совсем рядом с сенсацией

Наверное, Хансу-Дитеру Флику было очень сложно руководить командой в этом матче. Его всё время не устраивал счёт – но делать изменения было бы странно, потому что его команда играла хорошо.

«Бавария» могла забить в самом дебюте, когда напугала защитников прессингом. Это типичное начало «Баварии», после которого соперник, даже если не пропустил, начинает задумываться о своём месте в мире. Но «Севилья» — не типичная команда.

Её специализация – создавать проблемы соперникам, которые сильнее по именам. «Севилья» мало создаёт с игры, а что создаёт – в основном, с навесов. Зато в обороне не даёт лишнего сантиметра, а обороняться начинает на чужой половине поля. С ней неприятно играть и в чужой штрафной, и в своей – везде тесно. И добавьте к этому зашкаливающе высокую реализацию. «Севилье» не нужно много моментов. Все эти качества она продемонстрировала в финале.

Этот финал ЛЕ – великий. В нём есть главное, за что мы любим футбол «Севилья» снова сделала это.

Первый реальный подход к воротам Нойера закончился пенальти. Это был первый удар «Севильи» и он же последний в первом тайме. Дальше испанцы методично сушили игру: выдавливали атаки на фланги, плотно играли перед штрафной. Правда, «Бавария» была настолько хороша, что сдерживать её не удавалось.



«Бавария» легко заводила мяч в чужую треть (100 пасов за тайм), комфортно чувствовала себя в чужой штрафной (5 ударов, 11 пасов, 3 выигранных верха) и создавала моменты на конвейере. Выход Левандовского почти один на один, удар Павара, заблокированный удар Мюллера с семи метров – с привычной для «Баварии» реализацией это три гола. Не забили ни одного.



Киммих давал мощное продвижение мяча, Горецка смело подключался к атакам, а Сане и Гнабри дважды за тайм поменялись флангами, всё это делалось на высокой скорости. Плюс Гнабри и Сане не просто менялись местами, но и играли в разном стиле: один открывался под рывки за спину защитникам, другой стартовал из глубины и открывался в опорной зоне. Если отвлечься от счёта, игровое превосходство «Баварии» бросалось в глаза. Гол Горецки – абсолютно справедливый, он стал следствием планомерного давления, причём не примитивного: навесов практически не было.

«Бавария» — идеальная машина. Требл, победная серия в ЛЧ и куча рекордов Ещё раз о главных героях евросезона.

Отсутствие изменений в перерыве логично: «Бавария» всё делала правильно, гол казался вопросом времени, а «Севилье» просто некуда было прибавлять в рамках выбранного плана на игру. Лопетеги вряд ли хотел по собственной инициативе садиться из среднего блока, пусть он и держался с трудом, в низкий. Его команда атаковала небольшим числом игроков, здорово переходила из атаки в оборону, а моменты возникали из-за великолепного командного взаимодействия соперников.



За 20 минут второго тайма «Бавария» нанесла шесть ударов и забила два гола, которые были отменены – оба раза из-за справедливого, но тонкого офсайда. По ходу тайма «Севилья», которая начала достаточно смело, превратилась в автобус и почти на полчаса забыла о контратаках.



Только в последние минут 15 «Бавария» стала немного заигрываться в атаке: команда сильно раскрывалась, и у «Севильи» стали проходить забросы за спину. Нойер сделал фантастический сейв, когда эн-Несири выскочил один на один, а через пару минут тот же эн-Несири ударом с центра поля испортил контратаку три в три. На этом отрезке ни одна команда не контролировала игру.



Эн-Несири, пожалуй, тянет на антигероя матча. В самом начале овертайма он упустил ещё один выход один на один – снова вытащил Нойер. Не реализовать три явных момента в матче против «Баварии» для игрока, который вышел на замену – конец немного предсказуем. В овертаймах игра закономерно стала более хаотичной, обе команды стали допускать больше брака, но рисунок игры не изменился: как большую часть второго тайма это по-прежнему было мощнейшее давление «Баварии», переходящее в навал. Парадоксально, что победный гол был забит именно после стандарта: вообще-то это главное оружие «Севильи». Тем более что угловой был даже ненужным: Диего Карлос выбил мяч, который уже забирал вратарь.



Угловой на 104-й минуте показал, что «Севилья» устала не только физически, но и ментально. Один игрок в белой форме мешал подавать, ещё девять были в своей штрафной. Зачем так много? Алаба и Гнабри контролировали подбор, им мог помешать один Навас, который выбросился на подбор. Его удар сквозь игроков, который Буну отбил перед собой, был ключевым в эпизоде. Обычно севильцы защищались намного дисциплинированнее.

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В итоге, получилась полезная победа для «Баварии». Если бы она проиграла, это было бы слишком несправедливо: всё-таки, команда была лучшей на поле в течение полутора часов из двух. Но и лёгкости, когда каждый опасный момент заканчивается голом, не было. Это было испытание – для уверенности в своих идеях и игровом стиле. Флик не терял спокойствия и не менял план, его игроки не отказывались от сложного комбинационного футбола и не переходили на навесы.



«Севилья» заслужила комплименты, а Хави Мартинес заслужил забить победный гол. О его уходе известно так давно, что казалось, что он уже где-то в Бильбао. А он там же, где был всегда: в нужном месте в нужный момент.