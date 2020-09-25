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«Барселона» предпримет последнюю попытку заполучить Лаутаро Мартинеса

«Барселона» предпримет последнюю попытку заполучить Лаутаро Мартинеса
Футбол / Испания 0

«Барселона» не оставляет надежд усилиться нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом, сообщает Marca.

По информации издания, в ближайшее время сине-гранатовые предпримут последнюю попытку заполучить 23-летнего аргентинца. Клубы ведут переговоры уже несколько месяцев, и сейчас в них должен наступить решающий момент.

Отмечается, что предстоящему предложению по Лаутаро поспособствовал тот факт, что «Барселону» за последние недели покинули сразу пятеро футболистов. При этом, если каталонцам не удастся достичь договорённости с «Интером» и в этот раз, то они переключатся на альтернативные цели.

Ранее появилась информация, что Мартинес перейдёт в мадридский «Реал», однако она так и не получила подтверждения.

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