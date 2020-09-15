«Интер» рассматривает Кавани как потенциальную замену Лаутаро Мартинесу
«Интер» связался с нападающим Эдинсоном Кавани, который сейчас находится в статусе свободного агента, чтобы подготовить замену Лаутаро Мартинесу, который может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.
По информации источника, спортивный директор Пьеро Аусилио начал переговоры с представителями уругвайца почти две недели назад, чтобы узнать о требованиях бывшего нападающего «Наполи». Сообщалось, что игроком также интересуются «Бавария», «Реал» и «Ювентус».
Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
«Ювентус» возобновил интерес к Кавани
- 15 сентября 2020
-
15:49
-
15:46
-
15:37
-
15:30
-
15:03
-
15:02
-
14:49
-
14:49
-
14:42
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:56
-
13:06
-
13:05
-
12:48
-
12:36
-
12:27
-
12:17
-
12:08
-
12:00
-
11:41
-
11:41
-
11:30
-
11:22
-
11:04
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:29
-
10:25
-
10:12
-
10:10
-
09:53
-
09:49
Партнерский контент