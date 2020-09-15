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«Интер» рассматривает Кавани как потенциальную замену Лаутаро Мартинесу

«Интер» рассматривает Кавани как потенциальную замену Лаутаро Мартинесу
Футбол / Италия 0

«Интер» связался с нападающим Эдинсоном Кавани, который сейчас находится в статусе свободного агента, чтобы подготовить замену Лаутаро Мартинесу, который может покинуть клуб, сообщает Tuttosport.

По информации источника, спортивный директор Пьеро Аусилио начал переговоры с представителями уругвайца почти две недели назад, чтобы узнать о требованиях бывшего нападающего «Наполи». Сообщалось, что игроком также интересуются «Бавария», «Реал» и «Ювентус».

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

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