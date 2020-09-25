ПФЛ подтвердила участие подставных игроков в матче «Туапсе»

Пресс-служба ПФЛ подтвердила участие двух незарегистрированных игроков в матче «Туапсе» — «СКА Ростов-на-Дону».
«Ассоциация ПФЛ сообщает о подтверждении факта участия в матче первенства ПФЛ сезона-2020/2021 «Туапсе» – СКА, состоявшемся 21 сентября, двух футболистов, не включённых в заявку команды «Туапсе».
ПФЛ установлено, что со стороны футбольного клуба «Туапсе» в том числе имели место нарушения норм санитарного регламента при подготовке и проведении этого матча. Материалы, подтверждающие соответствующие нарушения, будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.
Ассоциация ПФЛ сообщает также об отмене матча первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2020/2021 «Туапсе» – «Легион Динамо», который должен был состояться 27 сентября, в связи с положительными результатами тестирования на COVID-19 в команде «Туапсе», — говорится в сообщении.
В матче ПФЛ «Туапсе» принимал ростовский СКА. Встреча завершилась вничью — 1:1. «Туапсе» провёл встречу без единой замены и с двумя подставными футболистами. После завершения встречи выяснилось, что под видом футболистов «Туапсе» Ильи Кириленко и Максима Ермакова играли другие люди.
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