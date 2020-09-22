Клуб ПФЛ провёл матч без замен и с двумя подставными футболистами

В матче ПФЛ «Туапсе» принимал ростовский СКА. Встреча, которая состоялась вчера, 21 сентября, завершилась ничьей — 1:1. «Туапсе» провёл эту встречу без единой замены и с двумя подставными футболистами, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, команда приехала на матч в усечённом составе, не имея игроков на скамейке запасных. После завершения встречи выяснилось, что под видом футболистов «Туапсе» Ильи Кириленко и Максима Ермакова играли другие люди. Руководству ПФЛ предстоит выяснить причину массового отсутствия игроков «Туапсе», а также узнать, кто выходил на поле вместо вышеуказанных футболистов.

«Туапсе» набрал 1 очко в шести матчах и занимает последнее, 17-е место, в турнирной таблице Группы 1 (Юг). Ростовский СКА (13) — на пятом месте.