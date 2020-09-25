Подписание контракта Манджукича с «Локомотивом» под угрозой срыва

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что нападающий Марио Манджукич может не подписать контракт с «Локомотивом».
«В завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро на уровне от 75 до 80 рублей. В момент публикации этого поста курс приближается к 91 рублю за один евро.
Ход руководства „Локо“ поверг в шок сторону Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны: они прекрасно видят, что в России творится с валютой в сентябре.
Похоже, это превращается в серьёзную проблему на пути к подписанию Манджукича. Учитывая статус хорвата, он вряд ли готов пойти на такой компромисс», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
«Чемпионат» сообщал, что контракт Манджукича с «Локомотивом» был согласован.
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