Манджукич близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом».
«Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» согласовали с форвардом размер зарплаты. Она составит € 2,7 млн в год. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к хорватскому футболисту.
Зимой Марио Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.
«Локомотив» согласовал размер зарплаты с Марио Манджукичем
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