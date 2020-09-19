Манджукич близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Марио Манджукич, который в данный момент является свободным агентом, близок к подписанию двухлетнего контракта с «Локомотивом».

«Чемпионат» сообщал, что «железнодорожники» согласовали с форвардом размер зарплаты. Она составит € 2,7 млн в год. Напомним, в июле московский «Локомотив» уже проявлял интерес к хорватскому футболисту.



Зимой Марио Манджукич присоединился к «Аль-Духайлю» на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года. В семи матчах за «Аль-Духайль» Манджукич забил один мяч. Хорватский форвард выступал за мюнхенскую «Баварию», мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». За сборную Хорватии Манджукич сыграл 89 матчей и забил 33 мяча.