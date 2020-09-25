«Реал» отказался от идеи покупки Погба. Зидан сделал ставку на Вальверде

«Реал» не будет покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно, пишет Marca.

Мадридский клуб не будет платить € 150 млн за французского полузащитника. Клуб также отказался от идеи приобрести Донни ван де Бека, который в итоге перешёл в «Манчестер Юнайтед». «Реал» и Зидан сделали ставку на молодого полузащитника Федерико Вальверде.

Летом сообщалось, что «Реал» возобновил интерес к Полю Погба. Действующий контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. В соглашении есть опция продления на один сезон, которую клуб может активировать.



В прошлой кампании Поль в 16 матчах английской Премьер-лиги записал в актив 4 результативные передачи и один мяч.