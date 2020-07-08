«Реал» сделал приоритетной целью покупку Поля Погба в летнее трансферное окно

«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что «Реал» следит за полузащитником французского «Ренна» Эдуардо Камавинжей, однако «Королевский клуб» не готов платить большие деньги за 17-летнего игрока. В связи с этим «Реал» вновь начал рассматривать вариант с приобретением Погба в летнее трансферное окно. Сообщается, что покупка француза на данный момент является приоритетным вариантом для «Реала».
Действующий контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. В соглашении есть опция продления на один сезон, которую может активировать клуб.
В нынешней кампании Поль в 11 матчах английской Премьер-лиги записал в свой актив 4 результативные передачи. Кроме того, хавбек принял участие в одной встрече Кубка Англии и одной игре Кубка английской лиги.
- 8 июля 2020
-
02:45
-
02:30
-
02:14
-
01:57
-
01:40
-
01:20
-
00:55
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:13
-
00:13
-
00:02
- 7 июля 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:14
-
23:13
-
22:54
-
22:36
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:39
-
21:32
-
21:22
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:26
-
20:22