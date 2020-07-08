«Реал» сделал приоритетной целью покупку Поля Погба в летнее трансферное окно

«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Реал» следит за полузащитником французского «Ренна» Эдуардо Камавинжей, однако «Королевский клуб» не готов платить большие деньги за 17-летнего игрока. В связи с этим «Реал» вновь начал рассматривать вариант с приобретением Погба в летнее трансферное окно. Сообщается, что покупка француза на данный момент является приоритетным вариантом для «Реала».

Действующий контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. В соглашении есть опция продления на один сезон, которую может активировать клуб.

В нынешней кампании Поль в 11 матчах английской Премьер-лиги записал в свой актив 4 результативные передачи. Кроме того, хавбек принял участие в одной встрече Кубка Англии и одной игре Кубка английской лиги.