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Гасперини: Иличич спросил меня про Миранчука: «Что у него есть такого, чего нет у меня?»

Гасперини: Иличич спросил меня про Миранчука: «Что у него есть такого, чего нет у меня?»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о процессе восстановления полузащитника команды Йосипа Иличича.

«Иличич начал тренироваться, однако ему потребуется время. Парень работает постоянно. Если Йосип будет продолжать в том же духе, то быстро наберёт физическую форму. Он пережил тяжёлые времена, и пока тренируется три дня. Я не тороплю, с этим надо аккуратнее.

Если сможет играть, будем только рады. Он вернулся в общую группу и уже шутит. Спросил у меня про Миранчука: «Что у него есть такого, чего нет у меня?». Ответил: «Конечно же голова», — цитирует Гасперини Football Italia.

В минувшем сезоне словенский хавбек провёл за «Аталанту» 34 матча, в которых забил 21 мяч и отдал девять результативных передач.

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