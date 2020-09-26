Ребежа: Слуцкий находил слова, и мы понимали, что сегодняшний матч — самый важный

Бывший полузащитник «Москвы» и «Химок» Раду Ребежа рассказал о периоде работы с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.



«Важность психологии и отношений в команде и в коллективе в работе Слуцкого отмечу отдельно. Леонид Викторович строил коллектив не только на поле, но и вне его. Конечно, случались и конфликты между игроками, между тренером и игроками, но могу утверждать, что у нас был крепкий и единый коллектив.



Этот тренер старается получить от игрока максимум возможного в игре. Психология в подготовке команды — одна из главных частей, позволяющая игроку раскрыться и продемонстрировать свою лучшую игру.



Перед каждым матчем Слуцкий каждый раз находил новые слова, которые заставляли на миг задуматься и понять, что сегодняшний матч — самый важный. Думаю, это искусство. Умение находить подход к игрокам, донести каждому его миссию на поле и делает разницу между просто тренером и хорошим, успешным тренером», — цитирует бывшего игрока «Спорт день за днём».

Арбитр Федотов — об удалении Маслова: Слуцкий и Кварацхелия обманули судью