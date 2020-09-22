Арбитр Федотов — об удалении Маслова: Слуцкий и Кварацхелия обманули судью

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением игрока московского «Спартака» Павла Маслова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0).



«На 30-й минуте Хвича обманул арбитра и поймал Маслова – это эпизод, когда ему показали первую желтую. Хварацхелия подлезал под Маслова и подбивал ему руку, поэтому рука Маслова и летит в голову Хвичи. Но Маслов не выставлял руку, это хитрость Кварацхелии и Слуцкого. То, что он сделал, – это круто, в «Локомотиве» должны локти кусать. Слуцкий и Хвича обмунали арбитра, Маслову не надо было показывать жёлтую. Но своего Кварацхелия добился. Всё время бегал за Масловым и своего добился – спартаковца удалили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Тедеско: первую жёлтую Маслову дали незаслуженно. Невероятно, будто конец прошлого сезона