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«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 3-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув, стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В бригаду войдут ассистенты Сиан Мэсси и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Грэм Скотт.

В матче 2-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3), а «Брайтон» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» (3:0).

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» занял 15-е место. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.

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