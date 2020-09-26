Хавбек «Брайтона» Троссард трижды попал в каркас ворот в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Леандро Троссард трижды попал в каркас ворот в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (2:3).
На 9-й минуте встречи Троссард попал в левую штангу, спустя 12 минут бельгиец угодил в правую штангу. На 76-й минуте встречи хавбек сотряс перекладину.
На 40-й минуте главный арбитр встречи Крис Кавана назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», который успешно реализовал нападающий «Брайтона» Ниль Мопе. Через 3 минуты защитник хозяев Льюис Данк отправил мяч в свои ворота, тем самым сравняв счёт. Во втором тайме, на 55-й минуте, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вывел гостей вперёд. На 95-й минуте счёт сравнял хавбек «Брайтона» Соломон Марч. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил победный гол на 100-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (3) — на 10-м месте.
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