Безумный камбэк «Челси» в матче с «Вест Бромвичем». Видео всех голов

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» сыграл вничью с «Челси». Встреча проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась со счётом 3:3.



К 30-й минуте хозяева вели со счётом 3:0. Нападающий «Вест Бромвича» Каллум Робинсон открыл счёт на 4-й минуте встречи, на 25-й минуте Робинсон оформил дубль, ещё один гол забил Кайл Бартли.



Во втором тайме «Челси» отыграл два мяча. На 55-й минуте отличился Мэйсон Маунт, ассистировал ему Сесар Аспиликуэта. Спустя 15 минут Каллум Хадсон-Одои с передачи Кая Хаверца забил второй гол синих. В добавленное время Тэмми Абрахам спас «Челси» от поражения.



«Челси», набрав 4 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (1) располагается на 15-й строчке.