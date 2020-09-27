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«Я, похоже, не футболист, а чёрт-те что». Кучаев — о критике со стороны игроков ЦСКА

«Я, похоже, не футболист, а чёрт-те что». Кучаев — о критике со стороны игроков ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о партнёрах по команде, которые часто критиковали его игру.

«Алан кричал, мяч выбивал, ещё что-то — просто из-за того, как я тяжело вливаюсь. Терял мяч раз, два, три — и Дзага не выдерживал.

Для меня старшие всегда были авторитетами, которым нельзя перечить. А тут рядом Дзага, импульсивный человек. Представь: на тебя орёт заслуженный футболист России и говорит: «Да как так можно!». Ты думаешь: «Блин, я, похоже, реально не футболист, а чёрт-те что. Лучше вообще не выходить на тренировки».

Вася Березуцкий мог пихануть. Тоже думал: хоть бы не с ним поставили в команду. Чувство юмора у него в порядке, но тут накал другой. Ещё Вернблум. Я слышал, как он пихал Наиру Тикнизяну, и сам боялся. «Как ты вообще играешь!» — и руки к небу. И меня мог обматерить. Я всё понимал, это доступный английский.

Акинфеев тоже достаточно высказывал. Я бы не сказал, что он злой человек, со слишком высокой самооценкой. Просто игра — это ответственность, тревожность, волнение за результат. У Игоря это выражается в эмоциях — так он держит команду в тонусе, чтобы никто ни на секунду не расслаблялся», — цитирует Кучаева Sports.ru.

Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
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