«Я, похоже, не футболист, а чёрт-те что». Кучаев — о критике со стороны игроков ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о партнёрах по команде, которые часто критиковали его игру.

«Алан кричал, мяч выбивал, ещё что-то — просто из-за того, как я тяжело вливаюсь. Терял мяч раз, два, три — и Дзага не выдерживал.



Для меня старшие всегда были авторитетами, которым нельзя перечить. А тут рядом Дзага, импульсивный человек. Представь: на тебя орёт заслуженный футболист России и говорит: «Да как так можно!». Ты думаешь: «Блин, я, похоже, реально не футболист, а чёрт-те что. Лучше вообще не выходить на тренировки».



Вася Березуцкий мог пихануть. Тоже думал: хоть бы не с ним поставили в команду. Чувство юмора у него в порядке, но тут накал другой. Ещё Вернблум. Я слышал, как он пихал Наиру Тикнизяну, и сам боялся. «Как ты вообще играешь!» — и руки к небу. И меня мог обматерить. Я всё понимал, это доступный английский.



Акинфеев тоже достаточно высказывал. Я бы не сказал, что он злой человек, со слишком высокой самооценкой. Просто игра — это ответственность, тревожность, волнение за результат. У Игоря это выражается в эмоциях — так он держит команду в тонусе, чтобы никто ни на секунду не расслаблялся», — цитирует Кучаева Sports.ru.