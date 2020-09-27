Линекер — о пенальти в ворота «Тоттенхэма»: можно нам вернуть нашу игру обратно?

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подверг критике решение арбитра Питера Бэнкса назначить пенальти в пользу «Ньюкасл Юнайтед» в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).

«Нелепо. Совершенно смехотворный закон, усугубляемый VAR. Можно нам вернуть нашу игру обратно, пожалуйста?» — написал Линекер в своём «твиттере».

Пенальти был назначен в компенсированное время второго тайма. 11-метровый реализовал нападающий «сорок» Каллум Уилсон.

«Тоттенхэм Хотспур» в трёх матчах набрал 4 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) занимает 9-ю строчку. Лидером чемпионата Англии является ливерпульский «Эвертон», который одержал три победы в трёх матчах.