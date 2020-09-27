Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кубань» — «Кубань Холдинг»
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Линекер — о пенальти в ворота «Тоттенхэма»: можно нам вернуть нашу игру обратно?

Линекер — о пенальти в ворота «Тоттенхэма»: можно нам вернуть нашу игру обратно?
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подверг критике решение арбитра Питера Бэнкса назначить пенальти в пользу «Ньюкасл Юнайтед» в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1).

«Нелепо. Совершенно смехотворный закон, усугубляемый VAR. Можно нам вернуть нашу игру обратно, пожалуйста?» — написал Линекер в своём «твиттере».

Пенальти был назначен в компенсированное время второго тайма. 11-метровый реализовал нападающий «сорок» Каллум Уилсон.

«Тоттенхэм Хотспур» в трёх матчах набрал 4 очка и расположился на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) занимает 9-ю строчку. Лидером чемпионата Англии является ливерпульский «Эвертон», который одержал три победы в трёх матчах.

Тренер «Ньюкасла» раскритиковал пенальти в пользу его команды в матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020