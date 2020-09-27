«Севилья» вырвала победу у новичка Примеры благодаря Ракитичу и Эль-Хаддади
В матче 3-го тура испанской примеры «Севилья» обыграла «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт на 48-й минуте матча открыл полузащитник «Кадиса» Сальва Санчес с передачи форварда Альваро Негредо. На 65-й минуте «Севилья» сравняла счёт, отличился нападающий Люк де Йонг, ему ассистировал хавбек Хесус Навас. На 90-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади вывел команду из Андалусии вперёд, голевую передачу отдал Хоан Хордан. Окончательный счёт установил хавбек «Севильи» Иван Ракитич на последних минутах встречи.
«Кадис» вышел в Примеру по итогам прошлого сезона Сегунды. «Севилья» в минувшем сезоне Ла Лиги заняла четвёртое место, набрав 70 очков.
- 27 сентября 2020
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:19
-
22:05
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:38
-
21:32
-
21:30
-
21:26
-
21:21
-
21:19
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:54
-
20:47
-
20:33
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:21
-
20:08
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:46
-
19:40
-
19:33
Партнерский контент