«Севилья» вырвала победу у новичка Примеры благодаря Ракитичу и Эль-Хаддади

В матче 3-го тура испанской примеры «Севилья» обыграла «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт на 48-й минуте матча открыл полузащитник «Кадиса» Сальва Санчес с передачи форварда Альваро Негредо. На 65-й минуте «Севилья» сравняла счёт, отличился нападающий Люк де Йонг, ему ассистировал хавбек Хесус Навас. На 90-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади вывел команду из Андалусии вперёд, голевую передачу отдал Хоан Хордан. Окончательный счёт установил хавбек «Севильи» Иван Ракитич на последних минутах встречи.

«Кадис» вышел в Примеру по итогам прошлого сезона Сегунды. «Севилья» в минувшем сезоне Ла Лиги заняла четвёртое место, набрав 70 очков.