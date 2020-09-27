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«Севилья» вырвала победу у новичка Примеры благодаря Ракитичу и Эль-Хаддади

«Севилья» вырвала победу у новичка Примеры благодаря Ракитичу и Эль-Хаддади
Футбол / Испания 0

В матче 3-го тура испанской примеры «Севилья» обыграла «Кадис». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт на 48-й минуте матча открыл полузащитник «Кадиса» Сальва Санчес с передачи форварда Альваро Негредо. На 65-й минуте «Севилья» сравняла счёт, отличился нападающий Люк де Йонг, ему ассистировал хавбек Хесус Навас. На 90-й минуте нападающий Мунир Эль-Хаддади вывел команду из Андалусии вперёд, голевую передачу отдал Хоан Хордан. Окончательный счёт установил хавбек «Севильи» Иван Ракитич на последних минутах встречи.

«Кадис» вышел в Примеру по итогам прошлого сезона Сегунды. «Севилья» в минувшем сезоне Ла Лиги заняла четвёртое место, набрав 70 очков.

Испания - Примера. 3-й тур
27 сентября 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 3
Севилья
Севилья
1:0 Санчес – 48'   1:1 де Йонг – 65'   1:2 Эль-Хаддади – 90'   1:3 Ракитич – 90+4'
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