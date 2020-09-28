Криштиану Роналду первым в истории забил 450 голов в топ-5 лигах Европы

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 450 голов в топ-5 лигах Европы. Во 2-м туре Серии А форвард сделал дубль в матче с «Ромой» (2:2).
Чтобы забить 450 голов Роналду пришлось провести 554 матча. За «Ювентус» он забил 55 мячей в Серии А, за «Реал» — 311 голов в Примере, за «Манчестер Юнайтед» — 84 мяча в Премьер-лиге.
Главным конкурентом Роналду является аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который забил 445 голов в 486 матчах.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл два матча в чемпионате Италии и забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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