Криштиану Роналду первым в истории забил 450 голов в топ-5 лигах Европы

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 450 голов в топ-5 лигах Европы. Во 2-м туре Серии А форвард сделал дубль в матче с «Ромой» (2:2).

Чтобы забить 450 голов Роналду пришлось провести 554 матча. За «Ювентус» он забил 55 мячей в Серии А, за «Реал» — 311 голов в Примере, за «Манчестер Юнайтед» — 84 мяча в Премьер-лиге.

Главным конкурентом Роналду является аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который забил 445 голов в 486 матчах.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл два матча в чемпионате Италии и забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.